Milyonlarca vatandaşın kişisel verileri, bilgisayar korsanının sisteminden çıktı
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Milyonlarca vatandaşın kişisel verileri, bilgisayar korsanının sisteminden çıktı

13.03.2021 11:27 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:53
Milyonlarca vatandaşın kişisel verileri, bilgisayar korsanının sisteminden çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan şüphelinin kullandığı bilgisayarda çok sayıda vatandaşın kişisel verileri ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan şüphelinin kullandığı bilgisayarda çok sayıda vatandaşın kişisel verileri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbar üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, teknik çalışmalar sonucu nitelikli dolandırıcılık yaptığını belirlenen B.A ve E.Ö evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. B.A'nın 39, E.Ö'nün ise 24 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildilirken, ekiplerin çalışmaları ve operasyonda ele geçirilen deliller, yakalanan şüphelilerin işlediği birçok suçu da açığa çıkardı. Şüpheliler, sosyal medyadan ulaştıkları kişileri bahislere ilişkin ellerinde sağlam tüyo olduğunu söyleyerek kandırıp ardından ilk önce kapora aldıkları, sonra kazandıklarını söyleyerek bu kişilerden vergi ve avukat ücreti adı altında para istedikleri tespit edildi.

Operasyon sonucunda, "Kupon" dolandırıcılığı yapan şüphelilerden B.A'nın bilgisayarında milyonlarca vatandaşa ait kişisel veriler de ele geçirilirken, şüphelinin bu bilgileri suç işlemek amacıyla kullandığı tespit edildi. Şüphelinin ele geçirdiği bu verileri diğer taraftan da sadece bilgisayar korsanları tarafından kullanılan ve yöneticisi olduğu internet sitelerinde sattığı belirlendi.

Yapılan operasyonda, çok sayıda dijital materyal dışında kimlik kartı, banka kartı kartı ve özel güvenlikli alanlar için kullanılan giriş kartlarının basımında kullanılan makine ve post ile sahte para kontrolü yapan cihazlar ele geçirildi. Özel teknikler kullanarak inceleme yapan Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, birçok özel kuruluşa ait kurum kartı, kimlik kartı ve banka kartlarının sahte olarak üretildiğini belirledi. Şüphelilerin bu makinaları kullanarak çok sayıda sahte sürücü belgeside bastığı tespit edilirken, soruşturmayı derinleştiren ekipler sahte sürücü belgelerini satın alarak kullanan şahısların yakalanması için çalışmalara başladı.

Emniyette sorguları tamamlanan B.A ve E.Ö, "Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "Bilişim sistemlerinin aracı olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "Bilişim sistemlerine girme, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "Sahte belge üretme" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.A tutuklanarak cezaevine konulurken, E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA

Milyonlarca vatandaşın kişisel verileri, bilgisayar korsanının sisteminden çıktı
Milyonlarca vatandaşın kişisel verileri, bilgisayar korsanının sisteminden çıktı
Milyonlarca vatandaşın kişisel verileri, bilgisayar korsanının sisteminden çıktı
Milyonlarca vatandaşın kişisel verileri, bilgisayar korsanının sisteminden çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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