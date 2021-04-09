Son dakika haber | Bilecik Valisi Şentürk Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü anonsla kutladı
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Son dakika haber | Bilecik Valisi Şentürk Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü anonsla kutladı

Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Bilecik Valisi Şentürk Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü anonsla kutladı

Son dakika haberi: Bilecik'te Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kapsamında kutlama programları gerçekleştirildi.

Bilecik'te Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kapsamında kutlama programları gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Suat Günbey, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar kapsamında İl Emniyet Müdürü Namal ve POMEM Müdürü Günbey ile beraberindeki heyet, Vali Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

Şentürk, kabulde, emniyetin birinci görevinin halkın can ve mal güvenliğini sağlamak olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türk Polis Teşkilatımız milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapmaktadır. Polisimiz milletimizin huzur ve güven kaynağı olmaya devam etmektedir. Gelişen teknolojiye ayak uydurarak suç ve suçluyla mücadelede önemli başarılar elde etmektedir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin geleceği için görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerine olan inancımız tamdır. Bu duygularla, görevleri başında şehit düşen emniyet personelimizi rahmetle anıyor, gazi ve emeklileri ile halen görevlerini yapmakta olanlara aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."

İl Emniyet Müdürü Namal da vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için 24 saat görev yapmaya devam edeceklerini belirterek, her türlü çalışmalarında verdikleri destekten dolayı Şentürk'e teşekkür etti.

Ayrıca Vali Şentürk, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü, polis telsizinden anonsla kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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