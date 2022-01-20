Son dakika haber: Bilecik'teki yolsuzluk operasyonuna ilişkin CHP'den açıklama - Haberler
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Son dakika haber: Bilecik'teki yolsuzluk operasyonuna ilişkin CHP'den açıklama

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre Bilecik'teki yolsuzluk operasyonuna ilişkin CHP'den açıklama "Soruşturma belli olduğunda gerçekler ortaya çıkacak" KIRKLARELİ - Kırklareli'nde ziyaretlerde bulunan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanın rüşvet alırken...

KIRKLARELİ (İHA) - Bilecik'teki yolsuzluk operasyonuna ilişkin CHP'den açıklama

"Soruşturma belli olduğunda gerçekler ortaya çıkacak"

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde ziyaretlerde bulunan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanın rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kırklareli'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Torun, CHP Kırklareli İl Başkanlığına yaptığı ziyarette bir gazetecinin sorduğu 'Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı Selçuk Erdağı'nın rüşvet alırken suçüstü yakalandı" sorusunun üzerine yaptığı açıklamada, "Bilecik Belediye Başkanı danışmanının şuanda soruşturma kapsamında soruşturma devam ediyor, soruşturma belli olduğunda gerçekler ortaya çıkacak" dedi.

Son dakika haber: Bilecik'teki yolsuzluk operasyonuna ilişkin CHP'den açıklama

Son dakika haber: Bilecik'teki yolsuzluk operasyonuna ilişkin CHP'den açıklama

Son dakika haber: Bilecik'teki yolsuzluk operasyonuna ilişkin CHP'den açıklama

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırklareli, Yolsuzluk, Bilecik, Politika, Haber

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