Son dakika haber | Bilecik'te yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki otobüsün park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 3 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı D-650 kara yolunda Sakarya'dan Bilecik yönüne ilerleyen E.K. idaresindeki 34 CFT 602 plakalı yolcu otobüsü, Selimiye Köyü mevkisinde sağ şeritte park halinde bulunan İ.Y. yönetimindeki 15 ABB 750 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Kazada, İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren ve içinde 35 yolcunun bulunduğu otobüsteki yolculardan C.K. M.A. ve M.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yardımıyla otobüsten çıkarılan yaralılar Osmaneli ve Bilecik'teki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan otobüsteki yolcular bölgeye gelen başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

Kaza yapan otobüsün ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.