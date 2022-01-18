Bilecik'te yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Bilecik'te yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te şehir içi yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te şehir içi yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Hastane istikametinden kent merkezine seyir halindeki Harun G. idaresindeki 11 M 0043 plakalı yolcu minibüsü, kavşağa geldiği esnada Bursa istikametine seyir halindeki Celil B. yönetimindeki 11 SB 152 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yolcu minibüsü içinde bulunan Güler İ., Rumeyse D., Rukiye T., Emre T., Okan T., Semih Y. ve Seher K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Bilecik'te yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Bilecik'te yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Bilecik'te yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Bilecik'te yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Bilecik'te yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Metro inşaatında çalışan işçi, kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden düştü

Metro inşaatında çalışan işçi, kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden düştü

 Ataşehir'de, tartıştığı eşini plastik kelepçe ile boğarak öldürdü

Ataşehir'de, tartıştığı eşini plastik kelepçe ile boğarak öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bilecik, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title