Son dakika haber: Bilecik'te uyuşturucu şüphelileri, adliyede

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerde K.E., T.D., H.Ö., E.U., Y.H., F.H., Ö.B. ve N.K. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 32,66 gram metamfetamin, 9,64 gram esrar, 4,80 gram bonzai, 1 ecstacy hap, 1 sentetik hap, 1 tabanca, 49 tabanca fişeği, 17 uyuşturucu düzeneği, 3 alüminyum rulo ve 1 pürmüz ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS