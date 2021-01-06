Son dakika haber: Bilecik'te uyuşturucu şüphelileri, adliyede
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Son dakika haber: Bilecik'te uyuşturucu şüphelileri, adliyede

06.01.2021 15:20 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:29
Son dakika haber: Bilecik'te uyuşturucu şüphelileri, adliyede

Son dakika gündem haberine göre BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerde K.E., T.D., H.Ö., E.U., Y.H., F.H., Ö.B. ve N.K. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 32,66 gram metamfetamin, 9,64 gram esrar, 4,80 gram bonzai, 1 ecstacy hap, 1 sentetik hap, 1 tabanca, 49 tabanca fişeği, 17 uyuşturucu düzeneği, 3 alüminyum rulo ve 1 pürmüz ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haber: Bilecik'te uyuşturucu şüphelileri, adliyede
Son dakika haber: Bilecik'te uyuşturucu şüphelileri, adliyede
Son dakika haber: Bilecik'te uyuşturucu şüphelileri, adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS

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