Son dakika haber: Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber: Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince uyuşturucu kullanan, nakleden ve ticaretini yapan kişi ve organizasyonların deşifresi edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Osmaneli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bozüyük Narkotik Grup Amirliği ve Osmaneli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 38,39 gram metamfetamin, 2,42 gram esrar, 0,37 gram kenevir tohumu, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkıdan bozma tabanca, 73 tabanca fişeği, av tüfeği, 35 tüfek kartuşu, uyuşturucu tüketiminde kullanılan 4 bong düzeneğinin yanı sıra silah imalatında yararlanıldığı belirtilen çeşitli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler R.B, N.Ç, O.K, C.Ö, S.Z, D.Ç. ve A.Ö, çıkarıldıkları Osmaneli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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