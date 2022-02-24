Son dakika haber! Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haber... Bilecik'te iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Bilecik'te iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler mahallesi Sosyal Güvenlik Kurumu yol ayırımında Fatih K'in kullandığı 11 UB 691 plakalı otomobil ile 19 Mayıs Caddesi üzerinde seyir halindeki Ahmet A idaresinde ki 53 DP 262 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmada direksiyon hakimiyetini kaybeden Fatih K'ın kullandığı otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada araç sürücü yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - BİLECİK

Son dakika haber! Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haber! Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haber! Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haber! Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bahçelievler, Otomobil, Bilecik, Fatih, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title