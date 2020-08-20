Son dakika haber | Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika haber | Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Son dakika haber | Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı
20.08.2020 13:51 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:40

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İstasyon Mahallesi'nden kent merkezine doğru seyreden Sevda A. yönetimindeki 06 KGN 22 plakalı cip, refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü Sevda A. ile cipte bulunan Emine A. (20), araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bilecik istikametine yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalan yolda ulaşım, kazalı aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: AA

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