Son dakika haber! Bilecik'te takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı Son dakika haberi... Bilecik'te, takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te, takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İstasyon Mahallesine seyreden Ferhat Y. idaresindeki 26 RN 234 plakalı otomobil, Akasya Altı mevkisinde virajı alamadı ve direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ve takla atan araçtaki sürücü ile yanındaki Hasan Önder Özcan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Bilecik Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA