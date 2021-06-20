Son dakika haber... Bilecik'te polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezinin (POMEM) 26'inci dönem mezuniyet töreninde 257 polis adayı yemin ederek diplomalarını aldı.

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezinin (POMEM) 26'inci dönem mezuniyet töreninde 257 polis adayı yemin ederek diplomalarını aldı.

Okul bahçesinde düzenlenen tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları çerçevesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yaptığı konuşmada, polis teşkilatının mazlumun ve mağdurun hakkını koruyan, kimsesizin, sahipsizin sahibi pozisyonunda olduğuna dikkat çekerek milletin huzurunu bozmak isteyenlere karşı da korku kaynağı olan teşkilatın yeni mensuplarıyla güç kazanacağını ifade etti.

Polis adaylarına seslenen Şehtürk, şöyle konuştu:

"Görevinizi ifa ederken adaletten, haktan ve hukuktan ayrılmamanızı, devletimizin varlığı ve birliği ile bütünlüğünü öncelikleyerek bu noktada yanlışa karşı çok net duruş ortaya koymanızı, işin daha basit tarafı olarak da empati kurarak görevinizi ifa etmenizi istirham ediyorum. Sizin bir kılınıza zarar gelmesi hepimizi son derece üzer. Temsil ettiğiniz misyona da zarar verir. O yönüyle görevinizi büyük bir hassasiyet ile ifa etmenizi ve toplumumuza güven vermenizi, şöyle sırtını yaslama ihtiyacı arayan mağdurların sırtını yaslamak bakımından güvenilir birer dağ gibi toplumumuzun arkasında her daim durmanızı arzu ediyoruz."

POMEM Müdürü Suat Günbey de öğrencileri ülkenin 2023 ve 2071 hedeflerine uygun, cumhuriyetin kazanımlarının idrakinde, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan hak ve hürriyetlerine saygılı yetiştirmeye özen gösterdiklerini dile getirdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi ülkenin bölünmez bütünlüğü ve milletinin birliği söz konusu olduğunda gerektiğinde canını vermekten kaçınmayan bir teşkilatın mensupları olduklarına işaret eden Günbey, "Bu teşkilatın bir ferdi olarak bayrağı daha güzel yerlere taşıma görevi sizlerde. Polislik mesleğinizin devletimize, milletimize, teşkilatımıza ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından 26'inci dönemde mezun olan 257 polis adayına diplomaları verildi.

Törene AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan