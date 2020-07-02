Son dakika haber! Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı Son dakika haberi... Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mustafa D. (31) yönetimindeki 11 AAG 786 plakalı otomobil, Pelitözü Mahallesi mevkisinde, refüje çarparak karşı şeritte seyreden Hasar Ü. (61) idaresindeki 16 ACM 308 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Hasar Ü. ve Mustafa D. ile araçlarda bulunan Sedat Ü. (31), Fethiye Ü. (55), Sinan Ü. (36) ve Sinan P. (21) yaralandı.

Yaralılardan araç içinde sıkışan Mustafa D, olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA