Son dakika haber: Bilecik'te "Bisiklet Bakım İstasyonu" çocuklarla buluşuyor
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Son dakika haber: Bilecik'te "Bisiklet Bakım İstasyonu" çocuklarla buluşuyor

Son dakika haber: Bilecik'te 'Bisiklet Bakım İstasyonu' çocuklarla buluşuyor
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Bilecik Belediyesi, çocukların bisiklet kullanımını artırmak ve kolaylaştırmak için "Bisiklet Bakım İstasyonu"nun tüm mahallelerdeki çocuklarla buluştuğunu bildirdi.

Bilecik Belediyesi, çocukların bisiklet kullanımını artırmak ve kolaylaştırmak için "Bisiklet Bakım İstasyonu"nun tüm mahallelerdeki çocuklarla buluştuğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediye ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde hazırlanan projeyle "Bisiklet Bakım İstasyonu"nun çocukların bisikletlerinin zincir bakımı, lastik hava basıncı ve kontrollerinin ücretsiz olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Proje kapsamında Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz tarafından çocuklara "Güvenli Bisiklet Sürüşü ve Trafik Kültürü Eğitimleri" verildiği ifade edildi.

Çocuklar için ayrıca "Çocuklar İçin Nutuk" ile çeşitli hikaye kitapları dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz, Bilecik'in 12 mahallesindeki çocuklarla buluşarak onlara bisiklet kullanımı hakkında bilgi verdikleri ve bisikletlerine gerekli bakımı yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Açıklamada ayrıca "Bisiklet Bakım İstasyonu"nun hangi tarih ve saatlerde çocuklarla buluşacağının bilgisine de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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