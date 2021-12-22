Son dakika haber | Bilecik'te bir apartmandan çizme çalan kadın güvenlik kamerasınca kaydedildi

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Bilecik'te bir apartmandan çizme çalan genç kadın güvenlik kamerasına yakalandı.

Gazipaşa Mahallesi İstanbul Sokak'ta bulunan bir apartmana giren genç kadın, asansörle çıktığı 3. kattaki bir dairenin önünde bulunan bir çift çizmeyi giydi.

Merdiveni kullanarak apartmanın zemin katına inen genç kadın, güvenlik kamerasına yakalanmamak için spor ayakkabısını montuna saklamaya çalıştı.

Genç kadının spor ayakkabısını montunun cebine koyduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi apartmandan ayrıldığı anlar ise tüm çabasına rağmen güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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