Son dakika haber! Bilecik'te aşırı yağış sele sebep oldu
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Son dakika haber! Bilecik'te aşırı yağış sele sebep oldu

Son dakika haber! Bilecik'te aşırı yağış sele sebep oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi: Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Çokçapınar köyünde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel bazı tarla ve bahçelere zarar verdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Çokçapınar köyünde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel bazı tarla ve bahçelere zarar verdi.

Öğleden sonra aniden bastıran aşırı yağmur, köy içerisinden geçen derenin taşması sonucu sele neden olurken köylüler arasında endişeye neden oldu. Sel sularından bazı bölgelerde ekili alanlar zarar görürken köy yolunun bazı bölümlerinde de hasar oluştu.

Çayırlık mevkiinde yolda bulunan büzlerin yetersiz kalması sebebiyle sel suları yol üzerinden akmaya başladı. Yolun bu bölümlerinde çökme tehlikesi meydana geldi. Süratli ve yoğun olarak akan sel suları, yol altındaki büzleri de sökerken yolun dolgu kısmında çökmeler meydana geldi. Selin ardından İl ve İlçe Özel İdare yetkililerince köyde gerekli incelemelerin yapıldığı, meydana gelen hasarın giderilmesi için çalışmaların başlatıldığı belirtildi. - BİLECİK

Son dakika haber! Bilecik'te aşırı yağış sele sebep oldu
Son dakika haber! Bilecik'te aşırı yağış sele sebep oldu
Son dakika haber! Bilecik'te aşırı yağış sele sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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