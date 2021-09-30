Son dakika haber: Bilecik'te 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Hacı Hasan Sokağı'nda Ş.Y'ye ait 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ile elektrik ve doğalgaz dağıtım firmasının ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangın esnasında binayı tedbir amaçlı boşalttı. Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmasının ardından tamamen söndürülen yangın dolayısıyla çatıda hasar meydana geldi.

Öte yandan, yangına müdahaleye giden bir itfaiye aracının karıştığı kazada 3 araç hasar gördü.