Son dakika haber | Bilecik polisi kaçakçılara göz açtırmadı

BİLECİK (AA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1 Ocak-29 Aralık tarihlerine ilişkin verilerini duyurdu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yıl boyunca il genelinde operasyonlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda farklı özellikte birçok materyalin ele geçirildiği kaydedilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"40 bin lira sahte Türk lirası, 6 bin 250 lira sahte Amerikan doları, 2 sahte çek, 1 sahte kimlik, 104 şişe gümrük kaçağı içki, 118 litre etil alkol, 60 litre el yapımı içki, 58 bin 320 dolu makaron, 49 bin boş makaron, 484 kullanıma hazır sigara kartonu, 194 karton gümrük kaçağı sigara, 310 tütün sarma makinası, 3 elektronik tütün sarma makinası, 42 nargile tütünü, 992 tütün bandrolü, 18 bin 456 cinsel gücü artırıcı yiyecek ve içecek, 39 cinsel gücü artırıcı hap, 18 gümrük kaçağı cep telefonu, 245 gümrük kaçağı matkap, 13 ruhsatsız tabanca, 15 tabanca şarjörü, 134 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 32 av tüfeği fişeği, 2 tarihi eser ele geçirildi."

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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