Son dakika haber | Bilecik'in Pazaryeri'nde ayçiçeklerin görsel şöleni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Bilecik'in Pazaryeri'nde ayçiçeklerin görsel şöleni

Son dakika haber | Bilecik'in Pazaryeri'nde ayçiçeklerin görsel şöleni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberine göre Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde uzun bir aradan sonra tekrardan ekilmeye başlanılan ayçiçek tarlaları görüntüleri görsel şölen oluşturuyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde uzun bir aradan sonra tekrardan ekilmeye başlanılan ayçiçek tarlaları görüntüleri görsel şölen oluşturuyor.

Pazaryeri ilçesinde ayçiçeği tarlaları sarıya boyanırken, kartpostallık manzaralar ortaya çıkmaya başladı. Pazaryerili çiftçilerin bu yıl iki bin 500 dekar alanda ekimini gerçekleştirdiği ayçiçeği tarlaları görsel şölen sunarken, ilçe ekonomisine büyük katkı sağlaması hedefleniyor. - BİLECİK

Son dakika haber | Bilecik'in Pazaryeri'nde ayçiçeklerin görsel şöleni
Son dakika haber | Bilecik'in Pazaryeri'nde ayçiçeklerin görsel şöleni
Son dakika haber | Bilecik'in Pazaryeri'nde ayçiçeklerin görsel şöleni
Son dakika haber | Bilecik'in Pazaryeri'nde ayçiçeklerin görsel şöleni
Son dakika haber | Bilecik'in Pazaryeri'nde ayçiçeklerin görsel şöleni
Son dakika haber | Bilecik'in Pazaryeri'nde ayçiçeklerin görsel şöleni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk İlham Aliyev Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Berdan Mardini Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Bilecik'in Pazaryeri'nde ayçiçeklerin görsel şöleni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 10:14:39. #1.15#

title