Son dakika haber... Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saha tatbikatı yapıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2021 yılı Hasta Acil Afet Planı (HAP) Saha Tatbikatı yapıldığı bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, 2021 yılı tatbikatının hazırlanan senaryoya göre icra edildiği belirtildi.

Hastane Sivil Savunma Birimi koordinatörlüğünde yapılan tatbikatta hazırlanan senaryonun sunumuna takiben yangın alarmı verildiği kaydedilen açıklamada, "İlimiz İtfaiye, AFAD, 112, UMKE ve AKSA ekipleri acil durumdan haber dar edilerek tatbikat alanına intikali sağlandı. Olay yönetim merkezi açıldı ve müdahale ekipleri ilgili alanlara sevk edilerek gerekli istasyonlar oluşturuldu. Olay Yönetim Merkezi (OYM) Başkanı ve Operasyon Şefinin talimatları doğrultusunda, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) Biriminin personel ve hasta tahliyesi yapıldı. Oluşturulan tıbbi müdahale ile hastalara ilk müdahaleleri yapılarak ambulansla sevkleri yapıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Olay Yönetim Merkezi'nde toplanılarak tatbikatın değerlendirildiği ifade edildi.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet