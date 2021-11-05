Son dakika haber... Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığından eğitime destek

BİLECİK (İHA) - Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığından eğitime destek vererek, bir köy okuluyla kardeş okul oldu.

Pazaryeri'ne bir takım ziyaretler gerçekleştiren Bilecik 2.Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ile bir araya geldi. Bu görüşmeler çerçevesinde ilçedeki tek köy okulu olan Kınık Köyü İlkokulu ile Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı ile kardeş okul oldu. Ardından ikili Kınık Köyü İlkokulunda incelemelerde bulunarak okulun eksiklerini tespit etti.

Konu hakkında açıklama yapan Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, "Okullarımıza yönelik işbirliği isteğini geri çevirmeyen Tuğgeneral Vedat Çolak ilçemiz adına teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

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