Son dakika haber | BİK Tekirdağ Müdürü Karakaya ve gazeteciler Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül'ü ziyaret etti Bir son dakika haberine göre Basın İlan Kurumu (BİK) Tekirdağ Müdürü Sabri Karakaya ve kentteki yerel basın temsilcileri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül ve Tekirdağ İcra Müdürü Murat Oktay'ı makamlarında ziyaret etti.

Basın İlan Kurumu (BİK) Tekirdağ Müdürü Sabri Karakaya ve kentteki yerel basın temsilcileri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül ve Tekirdağ İcra Müdürü Murat Oktay'ı makamlarında ziyaret etti. Karakaya, ziyarette mahkeme satış ve icra ilanlarının yayını ile alakalı kurum mevzuatı hakkında bilgi aktardı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Tekirdağ Basın İlan Kurumu ve ildeki basın yayın organlarının uyum içerisinde çalıştıklarını vurguladı. Ziyarette Başsavcı Gül'e Karakaya tarafından "Basın Penceresinden Harb-i Umumi" kitabı hediye edildi. Karakaya ve beraberindeki gazeteciler daha sonra Tekirdağ İcra Müdürü Murat Oktay'ı ziyaret etti. Kaynak: AA