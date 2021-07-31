Son dakika haber! Bigadiç'te trafik kazası, baba ile kızı yaralandı
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Son dakika haber! Bigadiç'te trafik kazası, baba ile kızı yaralandı

Son dakika haber! Bigadiç'te trafik kazası, baba ile kızı yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ile kızı yaralandı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ile kızı yaralandı.

Bigadiç-Sındırgı çevre yolunun Müftülük Kavşağı yakınlarında 10 ABY 073 plakalı özel araç sürücüsü traktöre bağlı balya makinasına arkadan çarptı. Çevre yolunda meydana gelen kazada 40 ARO 598 plakalı araç da baba ile kızın bulunduğu arabaya çarptı. Kazada 10 plakalı araç sürücüsü A.B. ile yanında bulunan kızı yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı baba kız Bigadiç Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada yaralanan baba kızın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Son dakika haber! Bigadiç'te trafik kazası, baba ile kızı yaralandı
Son dakika haber! Bigadiç'te trafik kazası, baba ile kızı yaralandı
Son dakika haber! Bigadiç'te trafik kazası, baba ile kızı yaralandı
Son dakika haber! Bigadiç'te trafik kazası, baba ile kızı yaralandı
Son dakika haber! Bigadiç'te trafik kazası, baba ile kızı yaralandı
Son dakika haber! Bigadiç'te trafik kazası, baba ile kızı yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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