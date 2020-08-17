Son dakika haber! Bigadiç'te esrar ve kenevir bitkisi operasyonu
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Son dakika haber! Bigadiç'te esrar ve kenevir bitkisi operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri ev ve eklentilerinde kenevir bitkisi yetiştiren bir şüpheliye operasyon düzenledi.

Son dakika haber! Bigadiç'te esrar ve kenevir bitkisi operasyonu
17.08.2020 10:03 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:19

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri ev ve eklentilerinde kenevir bitkisi yetiştiren bir şüpheliye operasyon düzenledi. Jandarmanın ev ve eklentilerinde yaptığı aramada 25 kök kenevir ve 650 gram esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar neticesinde, Bigadiç ilçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen T.U. isimli şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 25 kök kenevir bitkisi ve 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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