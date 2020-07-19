Son dakika haber | Biga'da ağaçtan düşen kişi yaralandı
Gelen son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde dallarını budamak amacıyla çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.
19.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 19.07.2020 13:27
Çanakkale'nin Biga ilçesinde dallarını budamak amacıyla çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.
Paşaçayı köyünde yaşayan S.D. (65), budama işlemi için kendisine ait erik ağacına çıktı.
Dengesini kaybeden yere düşmesi sonucu yaralanan bu kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA