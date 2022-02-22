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Son dakika haber! Biden, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Son dakika haber! Biden, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile Beyaz Saray'da bir araya gelerek, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan taahhüdünü yineledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile Beyaz Saray'da bir araya gelerek, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan taahhüdünü yineledi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, bugün Beyaz Saray'da Kuleba ile bir araya geldi.

Görüşmede ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne taahhüdünü bir kez daha yineleyen Biden, Rusya'nın sözde "Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetini" "bağımsız" olarak tanıma kararının ardından ABD'nin uygulayacağı yaptırımlar konusunda Kuleba'yı bilgilendirdi.

Biden, ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik ve makroekonomik destek vermeye devam edeceğinin altını çizerek, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığına yönelik, ABD'nin ortak ve müttefikleriyle yakın iş birliği içinde sert ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini kaydetti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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