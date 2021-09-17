Son dakika haber! Biden kızamığı 'karantinaya alınabilen bulaşıcı hastalıklar' kategorisine dahil eden kararnameyi imzaladı - Haberler
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Son dakika haber! Biden kızamığı "karantinaya alınabilen bulaşıcı hastalıklar" kategorisine dahil eden kararnameyi imzaladı

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Sağlık
Son dakika haber! Biden kızamığı

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan tahliye edilerek ABD'ye getirilen bazı Afganlar arasında görülmesinin ardından kızamığın "karantinaya alınabilen bulaşıcı hastalıklar" kategorisine alınmasını öngören bir kararname imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan tahliye edilerek ABD'ye getirilen bazı Afganlar arasında görülmesinin ardından kızamığın "karantinaya alınabilen bulaşıcı hastalıklar" kategorisine alınmasını öngören bir kararname imzaladı.

Biden, imzaladığı söz konusu kararname ile ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Sağlık Bakanlığına gerekli görmesi durumunda kızamık teşhis edilen ya da hastalıkla temas eden kişileri karantinaya alma hakkı tanıyor.

Afganistan'dan tahliye edilen en az 7 kişide kızamık teşhis edilmesinin ardından ABD'ye Afgan mültecileri taşıyan uçuşlar askıya alınmıştı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber! Biden kızamığı 'karantinaya alınabilen bulaşıcı hastalıklar' kategorisine dahil eden kararnameyi imzaladı - Haberler
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