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Son dakika haber: Biden: İran'ın nükleer bombaya sahip olması Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır'ı nükleer silahlara teşvik eder

03.12.2020 01:09 | Son Güncelleme: 03.12.2020 01:09
Son dakika haber: Biden: İran'ın nükleer bombaya sahip olması Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır'ı nükleer silahlara teşvik eder

Edinilen son dakika haberine göre NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, "İran'ın nükleer bombaya sahip olması Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve diğerleri üzerinde nükleer silahlara sahip olma konusunda muazzam bir baskı oluşturur ve o bölgede ihtiyacımız olan son şey nükleer kapasite birikimi." dedi.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, "İran'ın nükleer bombaya sahip olması Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve diğerleri üzerinde nükleer silahlara sahip olma konusunda muazzam bir baskı oluşturur ve o bölgede ihtiyacımız olan son şey nükleer kapasite birikimi." dedi.

Biden, New York Times Gazetesi'ne verdiği mülakatta iç ve dış politika planlarını anlattı.

Politikalarını uygulayabilmesinin Senatodaki Cumhuriyetçilerin ve Temsilciler Meclisinin nasıl hareket edeceğine bağlı olduğunu belirten Biden, önceliğinin ise göreve başlamayı beklemeden ABD Kongresinde ekonomik yardım paketi yasasının geçmesini sağlamak olacağını ifade etti.

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Dış politikaya ilişkin de değerlendirme bulunan Biden, Donald Trump yönetiminin çekildiği İran nükleer anlaşmasına geri döneceğini ancak bu sürecin zorlu olacağını belirtti.

Bölgeyi istikrarsızlaştıran hassas füzelerin varlığına dikkati çeken ama bölgede biraz olsun istikrar sağlamanın en iyi yolunun öncelikle İran'ın nükleer programıyla ilgilenmek olduğunu kaydeden Biden, "İran'ın nükleer bombaya sahip olması Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve diğerleri üzerinde nükleer silahlara sahip olma konusunda muazzam bir baskı oluşturur ve o bölgede ihtiyacımız olan son şey nükleer kapasite birikimi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin müttefikleri ve ortakları ile müzakereler yoluyla İran'a yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmaya ve uzatmaya çalışacağını, füze programını da gündeme getireceğini belirten Biden, "ABD, gerektiğinde yaptırımları geri getirme seçeneğine sahip, İran da bunu farkında." ifadesini kullandı.

Biden, Çin'e uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergilerini hemen kaldırmayacak

Çin ile ilgili değerlendirmede de bulunan Biden, Trump yönetimin Çin'e uyguladığı yüzde 25 oranındaki gümrük vergilerini kaldırmakta acele etmeyeceğini belirtti.

ABD'ye yatırım konusunda sıkı bir mücadele vereceğini de söyleyen Biden, "ABD'de işçilerimize, eğitime büyük yatırımlar yapılana kadar hiç kimseyle yeni bir ticaret anlaşması yapmayacağım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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