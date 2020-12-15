Son dakika haber! Biden'ın yemin töreninde Kovid-19 nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı olacak

Gelen son dakika haberlerine göre NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak 2021'deki yemin törenine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "oldukça sınırlı" sayıda kişi katılacak.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak 2021'deki yemin törenine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "oldukça sınırlı" sayıda kişi katılacak.

Biden, 20 Ocak 2021'de başkanlık görevine başlamadan önce Capitol Hill'de yemin edecek.

Yemin töreni hazırlıkları yapan komite, Biden ve ABD Başkan Yardımcılığına seçilen Kamala Harris'in yemin töreni için "etkin sağlık ve güvenlik önlemleri" alınacağını bildirdi.

Yemin törenine "oldukça sınırlı" sayıda kişinin katılacağı belirtilen açıklamada, geçit töreninin de yeniden tasarlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, Amerikan halkından "seyahatten kaçınma ve töreni evlerinden izlemeleri" istendi.

Biden'ın yemin töreni, salgın nedeniyle daha önceki törenlere göre büyük kalabalıklara sahne olmayacak.

Seçim sonuçlarını hala kabul etmeyen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Biden'ın yemin törenine katılıp katılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük