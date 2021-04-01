Son dakika haber: Biden, ilk kabine toplantısını yaptı
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Son dakika haber: Biden, ilk kabine toplantısını yaptı

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Biden, ilk kabine toplantısını yaptı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Başkanı Joe Biden, ilk kabine toplantısını Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, ilk kabine toplantısını Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında gerçekleştirdi.

20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Biden, Beyaz Saray'daki ilk kabine toplantısı öncesi gazetecilere kısa bir konuşma yaptı.

Kovid-19 önlemleri altında gerçekleştirilen toplantıda, Biden, kabinesinin ABD tarihindeki en çeşitli kabine olduğunun altını çizdi.

Biden, Senatoya da kabinesini "rekor sürede" onayladığı için teşekkür etti.

Dün, Pittsburgh'da altyapı planını açıkladığını anımsatan Biden, bu programın uygulanması için kabinesindeki 5 bakana çeşitli görevler verdiklerini ifade etti.

Biden, bakanlıkların harcamalarında Amerikan üretimi malların alımına da öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Toplantı, Biden'ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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