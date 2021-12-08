Son dakika haber! Biden'dan federal hükümet için 2050'ye kadar "sıfır karbon emisyonu" hedefi - Haberler
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Son dakika haber! Biden'dan federal hükümet için 2050'ye kadar "sıfır karbon emisyonu" hedefi

Son dakika haber! Biden'dan federal hükümet için 2050'ye kadar
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümete 2050'ye kadar "sıfır karbon emisyonu" seviyesine ulaşma hedefi koyan bir kararname imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümete 2050'ye kadar "sıfır karbon emisyonu" seviyesine ulaşma hedefi koyan bir kararname imzaladı.

Biden'ın bugün imzaladığı kararname kapsamında federal hükümete satın alım gücünü, 2030'a kadar karbonsuz elektrikli cihazlara yönelik kullanma talimatı veriliyor.

Ayrıca kararname kapsamında hükümet faaliyetlerinde ortaya çıkan karbon emisyonunun yüzde 65 oranında düşürülmesi beklenirken 2050'ye kadar "sıfır karbon emisyonlu" bir federal hükümete ulaşılması hedefi konuluyor.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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