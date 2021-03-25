Son dakika haber | Biden, Çin ile karşılaşma değil "sıkı rekabet" içinde olmak istediklerini ve başkanlığı döneminde Çin'in küresel bir hakimiyet kuramayacağını söyledi.
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Son dakika haber | Biden, Çin ile karşılaşma değil "sıkı rekabet" içinde olmak istediklerini ve başkanlığı döneminde Çin'in küresel bir hakimiyet kuramayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Biden, Çin ile karşılaşma değil 'sıkı rekabet' içinde olmak istediklerini ve başkanlığı döneminde Çin'in küresel bir hakimiyet kuramayacağını söyledi.

Edinilen son dakika gelişmesine göre Biden, Çin ile karşılaşma değil "sıkı rekabet" içinde olmak istediklerini ve başkanlığı döneminde Çin'in küresel bir hakimiyet kuramayacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çinli Bakanla selamlaşma biçimi görüşmeye damga vurdu

Biden, Çin ile karşılaşma değil "sıkı rekabet" içinde olmak istediklerini ve başkanlığı döneminde Çin'in küresel bir hakimiyet kuramayacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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