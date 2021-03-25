Son dakika haber | Biden, Çin ile karşılaşma değil "sıkı rekabet" içinde olmak istediklerini ve başkanlığı döneminde Çin'in küresel bir hakimiyet kuramayacağını söyledi.

Edinilen son dakika gelişmesine göre Biden, Çin ile karşılaşma değil "sıkı rekabet" içinde olmak istediklerini ve başkanlığı döneminde Çin'in küresel bir hakimiyet kuramayacağını söyledi.