Son dakika haber: Biden, Avrupalı liderler ile Ukrayna savaşını ve Rusya'ya yaptırımları görüştü - Haberler

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Son dakika haber: Biden, Avrupalı liderler ile Ukrayna savaşını ve Rusya'ya yaptırımları görüştü

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Son dakika haber: Biden, Avrupalı liderler ile Ukrayna savaşını ve Rusya'ya yaptırımları görüştü

Gelen son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Fransız, Alman ve İngiliz liderlerle Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri ve Rusya'ya uygulanan yaptırımları ele aldıkları telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Fransız, Alman ve İngiliz liderlerle Rusya- Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri ve Rusya'ya uygulanan yaptırımları ele aldıkları telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'ın yazılı açıklamasına göre, Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile 1 saat 19 dakika süren telekonferans görüşmesi yaptı.

Liderler, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri ve Rusya'ya uygulanan yaptırımları ele aldı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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