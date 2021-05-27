Son dakika haber... Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu
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Son dakika haber... Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu

Son dakika haber... Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bıçaklı saldırıya uğrayan K.İ.(45) belinin yan kısmından ve her iki elinden yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan K.İ. tedavi altına alındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen C.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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