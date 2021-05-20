Son dakika haber: Beytüşşebap'ta etkisiz hale getirilen terörist 'turuncu' kategoride çıktı

Son dakika gündem haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Beytüşşebap ilçesi kırsalında 19 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'turuncu' kategoride yer alan 'Şervan Eğit Muş' kod adlı Hatip Kılıç olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Beytüşşebap ilçesi kırsalında 19 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'turuncu' kategoride yer alan 'Şervan Eğit Muş' kod adlı Hatip Kılıç olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eren- 13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran 2021- 32 operasyonu kapsamında, geçen 19 Mayıs'ta Beytüşşebap ilçesi kırsalında Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce ortak operasyon gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan eyaletinde sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve 'Terör Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'turuncu' kategoride aranan 'Şervan Eğit Muş' kod adlı Hatip Kılıç olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı