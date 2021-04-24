Son dakika haber | BEYTÜLLAHİM - İsrail güçleri Filistinli gençlere gaz bombası ile müdahale etti

Son dakika haberlerine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İsrail askerlerinin Beytüllahim'in kuzey girişinde toplanan onlarca Filistinliyi göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalışması İsrail askerlerinin zırhlı araçlar ile geçişi Filistinli gençlerin karşılık vermesi İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde,...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İsrail askerlerinin Beytüllahim'in kuzey girişinde toplanan onlarca Filistinliyi göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalışması

İsrail askerlerinin zırhlı araçlar ile geçişi

Filistinli gençlerin karşılık vermesi İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde, İsrail askerlerinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik müdahaleleri ve kenti Yahudileştirme çalışmaları protesto edildi.

Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim, kuzeydeki Tubas ve Tulkerm, ile orta kesimdeki Ramallah kentlerinde, ramazanın başından bu yana Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'in Şam Kapısı ve çevresinde toplanan Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

İsrail askerleri, Beytüllahim'in kuzey girişinde toplanan onlarca Filistinliyi göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalıştı. Müdahale sırasında gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirenler olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra