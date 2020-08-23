Son dakika haber! Beyşehir Gölü'ndeki balıkçıların emek dolu mücadelesi Son dakika gündem haberi... Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir'de çok sayıda balıkçı, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan mesailerini akşam saatlerine kadar sürdürüyor.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir'de çok sayıda balıkçı, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan mesailerini akşam saatlerine kadar sürdürüyor.

Beyşehir Gölü'nde ekmek mücadelesi veren balıkçılar, şafak vakti tekneleriyle yola koyulup ağlarını göle bırakıyor.

Daha çok sazan ve levrek avlayan balıkçıların mesaisi akşam saatlerine kadar sürüyor. Av sonrası kıyıya gelen Beyşehirli balıkçıların bazıları avdan memnun olurken, bazıları eli boş dönmenin verdiği hüzünle evlerine gidiyor.

Bu yıl göle 1 milyon pullu (aynalı) sazan bırakılmasıyla gelecek sezon daha iyi bir av yapabilmeyi bekleyen balıkçılar, emeklerinin karşılığında da geçimlerini sağlıyor.

"Yaz kış demeden çalışmaya devam ediyoruz"

Çocukluğundan bu yana gölde balıkçılık yapan 62 yaşındaki Musa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 yıldır gölde balık avladığını ve bir çok zorluğa rağmen mesleğini sürdürdüğünü anlattı.

Zor olmasına rağmen balıkçılığı sevdiğini söyleyen Yılmaz, "Levrek, sazan hangisinden denk gelirse, Allah'ın verdiği kadar balık tutarız. Akşamüstü ağlarımızı atarız, sabah namazından sonra da ağlarımızı yeniden toplarız. Allah ne verdiyse onunla yetiniriz, durumumuzdan memnunuz. Bu mesleği 50 yıldır yapıyorum. Eşimle ve çocuklarımla yaptığım zamanlar da oldu. Yaz kış demeden çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

20 yıldır balıkçılıkla uğraşan İbrahim Erdoğan ise balıkçılığın sabah erken saatlerde başladığını ve gün boyu devam ettiğini belirterek, kolay olmamasına rağmen para kazandıkları için bu işi yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Emek isteyen işini yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sezonumuz dokuz ay, yılın 3 ayında yasak var. O zamanda da teknelerimizin bakımıyla ağlarımızın tamiriyle uğraşırız. Sıcak soğuk demeden sabahın 5'inde 6'sında yola koyuluruz. Gün boyu gölde mesaimizi harcıyoruz. 7 kilometrelik ağlar seriyoruz. Zor oluyor ama işimiz bu. Yaşım 42, askerden geldikten sonra bu işe başladım, 20 yıldır yapıyorum. Geçimimi buradan sağladığım parayla sağlıyorum."

Kaynak: AA