Son dakika haber | Beyşehir Gölü'nde balıkçılar, yeni av sezonuna hazırlanıyor
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Son dakika haber | Beyşehir Gölü'nde balıkçılar, yeni av sezonuna hazırlanıyor

Son dakika haber | Beyşehir Gölü'nde balıkçılar, yeni av sezonuna hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde tatlı su balığı avcısı balıkçılar, yeni avlanma sezonuna hazırlanıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tatlı su balığı avcısı balıkçılar, yeni avlanma sezonuna hazırlanıyor.

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde 15 Mart'ta başlayan su ürünleri av yasağı 15 Haziran'da sona eriyor. Beyşehirli balıkçılar yasağın son bulmasının ardından 16 Haziran gününden İtibaren göl sularına ağlarını serip balık avı yapmaya başlayacak. Yeni avlanma sezonu için geriye sayım başlarken, avcılar da yeni av sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor. Bu arada, Jandarma Burnu mevkisindeki balıkçı teknelerinin olduğu iskelede de göldeki su seviyesinin azalması nedeniyle daha da ileriye uzunlaştırma çalışması yürütülüyor. Göl kıyılarındaki balıkçı limanlarında yeni av sezonunun başlayacak olması nedeniyle gözle görülür bir hareketlilik yaşandı. Bazı balıkçılar yasak nedeniyle gölden çıkarıp evlerinin bahçelerinde parka çektikleri balıkçı teknelerine boya ve bakım ve tadilat yaptıktan sonra tekrar tatlı sulara indirmeye başladı. Bazı balıkçılar ise limanlarda park halinde olan teknelerini gözden geçirirken, bakım, boya ve tamirat gerektiren çalışmaları bu alanlarda sürdürüyor. Balıkçılar sadece tekne değil, ağ gibi av malzemelerinin de bakımlarını gerçekleştiriyor.

Evinin önündeki boş alana parka çektiği balıkçı teknesini bakımdan geçiren Ali Çelik, tüm meslektaşları gibi yeni avlanma sezonuna hazırlandıklarını söyledi. Teknesinin kamarasını büyütmeye çalıştığını vurgulayan Çelik, "Teknemin alt ızgaralarını değiştirdim. Ahşap olduğu için suyu emiyor ve çürümüştü. Plastik suya daha dayanıklı olduğu için böyle bir çalışma yaptım teknemde. Ayrıca, genel bir bakım ve boya da yaptık. Yeni av sezonu başlangıcında ben de teknemi göl sularına indireceğim. Beyşehir Gölü'nde fazla bir balık yok, o yüzden yeni sezonla ilgili pek ümitli değiliz ama ne yapacaksın, işimiz gereği yine de bir umut diyerek işimizi sürdüreceğiz. Yeni sezonun tüm avcı arkadaşlarıma hayırlı, bol kazançlı ve bereket getirmesini diliyorum" dedi. - KONYA

Son dakika haber | Beyşehir Gölü'nde balıkçılar, yeni av sezonuna hazırlanıyor
Son dakika haber | Beyşehir Gölü'nde balıkçılar, yeni av sezonuna hazırlanıyor
Son dakika haber | Beyşehir Gölü'nde balıkçılar, yeni av sezonuna hazırlanıyor
Son dakika haber | Beyşehir Gölü'nde balıkçılar, yeni av sezonuna hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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