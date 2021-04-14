Son dakika haber | Beyşehir'de vatandaşlara anonslarla "Beyşehir Gölü gibi mavi olalım" çağrısı
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Son dakika haber | Beyşehir'de vatandaşlara anonslarla "Beyşehir Gölü gibi mavi olalım" çağrısı

Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Beyşehir'de vatandaşlara anonslarla 'Beyşehir Gölü gibi mavi olalım' çağrısı

Son dakika haberlerine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, son günlerde artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla, Belediye hoparlörleri ile "Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak şehrimizi Beyşehir Gölü gibi mavi şehir yapalım" anonsları yapılmaya başlandı.

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, son günlerde artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla, Belediye hoparlörleri ile "Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak şehrimizi Beyşehir Gölü gibi mavi şehir yapalım" anonsları yapılmaya başlandı.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, araçlar ile kent merkezinde seyir halinde uyarı anonsları yapmaya başladı.

İlçe merkezinde İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen resmi yazıya istinaden vatandaşların yoğun olduğu alanlar ile cadde cadde, sokak sokak gezen zabıta ekip araçlarının hoparlörlerinden "Hijyen kurallarına uyarak Beyşehir Gölü gibi mavi olalım, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım. Hijyen kurallarına uymak toplumsal bir sorumluluktur" uyarıları yapılıyor.

İlçe merkezinde Beyşehir Belediyesi hoparlörlerinden ise "Koronavirüs salgını son günlerde hızlı bir şekilde artış göstermesi nedeniyle yeni kısıtlama ve tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak şehrimizi Beyşehir Gölü gibi mavi şehirler listesinde görmek için tavsiye edilen tüm kurallara uymaları ilan olunur." uyarıları yapılmaya başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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