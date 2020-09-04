Son dakika haber: Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi Son dakika haberlerine göre Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesiyle yaşanan felakette hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesiyle yaşanan felakette hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Kentte deprem etkisi yaratan patlamanın üzerinden bir ay geçmesi dolasıyla Beyrut Limanı'nın yakınında gerçekleştirilen anma törenine, kurbanların ailelerinin yanı sıra yüzlerce vatandaş, Müslüman ile Hristiyan din adamları katıldı.

"İnsana saygı" sloganıyla düzenlenen törende, patlamada hayatını kaybedenler ve yaralananlar için Müslüman ve Hristiyan din adamlarının okuduğu duaların ardından konuşmalar yapıldı ve meşaleler yakıldı.

Beyrut Limanı'ndaki korkunç patlamanın meydana geldiği saat olan 18.08'de düzenlenen anma töreniyle eş zamanlı olarak camilerden tekbir sesleri, kiliselerden de çan sesleri yükseldi.

Yapılan konuşmalarda, yöneticilerin ihmal ve yolsuzlukları sonucu Beyrut kentinin büyük bir felakete maruz kaldığı ve ölenler ile yaralananların masum insanlar olduğuna işaret edildi.

Ciddi bir yıkıma maruz kalan Beyrut kentinin yeniden imarı için büyük çabalara ihtiyaç olduğuna değinilen konuşmalarda, ülkenin içinden geçtiği bu zor dönemi atlatmaları için Müslüman ve Hristiyan dinlerine mensup tüm mezheplerin ulusal birliklerini sağlayarak güçlü durmaları çağrıları yapıldı.

Törenin ardından yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunan Lübnanlılar, daha sonra yönetim karşıtı sloganlar eşliğinde Şehitler Meydanı'nda mum yakmak üzere, yürüyüşe geçtiler.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişen Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta istifasını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Avn, Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.

Kaynak: AA