Son dakika haber... Beyrut'taki patlama anına yönelik yeni görüntü ortaya çıktı Son dakika haberi: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya yönelik yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya yönelik yeni bir görüntü ortaya çıktı. Bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamaya yönelik yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kentte bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 5 kişinin kapıya doğru ilerlediği görülüyor. İçeridekiler kapıya ulaştıkları an patlama meydana geliyor ve savaş alanına dönen mağazayı büyük bir toz bulutu kaplıyor.

Öte yandan Beyrut Limanı'ndaki 12 numaralı depoda bulunan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın yanmasının ardından meydana gelen şiddetli patlama sonucu 171 kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Kentte 300 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklanmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İHA