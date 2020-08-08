Son dakika haber: Beyrut'ta protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma Gelen son dakika haberine göre Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta protestocular ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışma yaşandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta protestocular ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışma yaşandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından binlerce kişi sokaklara döküldü. Beyrut'un merkezindeki Şehitler Meydanında toplanan protestocular patlamadan sorumlu tuttukları yöneticiler karşı sloganlar attı. Protestocular, parlamento binasına gireceklerini ve tüm siyasetçileri düşüreceklerini söyledi. Güvenlik güçlerinin parlamento binası yakınındaki kurduğu barikatı aşmaya çalışan protestoculara gaz bombasıyla müdahale edilmesi sonucu bazı protestocuların yaralandığı bildirildi. Uzun zamandır ekonomik kriz yaşandığı Lübnan'da, Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından ülkenin en önemli limanı olan Beyrut Limanının yok edilmesiyle ülkedeki ekonomik durumu daha da ağırlaştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA