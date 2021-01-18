Son dakika haber... Beypazarı'nın yaylaları salgın döneminde izole rota oldu
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Son dakika haber... Beypazarı'nın yaylaları salgın döneminde izole rota oldu

18.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:50
Son dakika haber... Beypazarı'nın yaylaları salgın döneminde izole rota oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tarihi evleri ve kültürel değerleriyle tanınan Beypazarı ilçesinin yaylaları da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde doğa tutkunları için izole rota oldu.

Tarihi evleri ve kültürel değerleriyle tanınan Beypazarı ilçesinin yaylaları da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde doğa tutkunları için izole rota oldu.

Karagöl ve Çukurören yaylalarını ziyaret edenler kar yağışının ardından kartpostallık manzara ile karşılaşıyor.

Bungalov evleri ve misafirhanesi bulunan Karagöl yaylası vatandaşların salgın sürecinde kaçış noktası haline geldi.

Çukurören yaylası da doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan yürüyüş için geldiği Karagöl yaylasında yaptığı açıklamada, yaylanın henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş bir yer olduğunu söyledi.

Kaplan, "Muhteşem, doğa harikası bir yer burası. İnsanların geliş hoş vakit geçirebilecekleri bir alan. Türkiye'nin cennet güzelliklerinden biri. Hemşehrilerimiz, insanlar buraya gelerek, hoşça vakit geçirebilirler." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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