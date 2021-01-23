Son dakika haber | Beypazarı'nda sokak hayvanları unutulmadı

Edinilen son dakika haberine göre Beypazarı Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yem ve mama bıraktı.