Son dakika haber! Beypazarı'nda Kovid-19 salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
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Son dakika haber! Beypazarı'nda Kovid-19 salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Beypazarı'nda Kovid-19 salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Beypazarı ilçesi sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Beypazarı ilçesi sessizliğe büründü.

Kültürel ve doğal varlıklarıyla ilgi gören ilçede hafta sonu sessizlik hakimdi. Polis ekipleri denetimleri sürdürdü.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ilçede tarımla uğraşan kişilerin aldıkları belgelerle çalışmaları hafta sonu çalışabildiklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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