Son dakika haber... Beypazarı'nda jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerini denetlemeyi sürdürüyor
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Son dakika haber... Beypazarı'nda jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerini denetlemeyi sürdürüyor

10.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:40
Son dakika haber... Beypazarı'nda jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerini denetlemeyi sürdürüyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Beypazarı ilçesinde jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Beypazarı ilçesinde jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasında kalan belde, köy ve umuma açık bazı mekanlarda denetimlerine devam ediyor.

Ekipler Uruş, Karaşar ve Kırbaşı mahalleleri başta olmak üzere maske, mesafe ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde esnaf ve vatandaşlar tedbirlere uymaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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