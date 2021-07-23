Son dakika haber... Beypazarı'nda evinin balkonundan düşen kişi öldü
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Son dakika haber... Beypazarı'nda evinin balkonundan düşen kişi öldü

Son dakika haber... Beypazarı'nda evinin balkonundan düşen kişi öldü
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Ankara'nın Beypazarı ilçesinde evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Ayvaşık Mahallesi Boztepe mevkisindeki bir binanın 3 katında yaşayan Murat Kaplan (52), evinin balkonundan düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlı ekipleri, Kaplan'ın öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri, ev ve çevresinde inceleme yaptı.

Kaplan'ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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