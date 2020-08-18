Son dakika haber! Beypazarı Kaymakamlığı'ndan yangın uyarısı Son dakika gündem haberi: Beypazarı Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığının "Ormanlık alanlar ve civarında ateş yakılması" konulu genelgesi gereğince bildiri yayımladı.

Beypazarı Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığının "Ormanlık alanlar ve civarında ateş yakılması" konulu genelgesi gereğince bildiri yayımladı.

Buna göre, orman yangınları ile mücadele komisyonu tarafından yayımlanan bildiri ile ilçe sınırları içinde ormanlık alanların civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek yerler için mangal-semaver ve ateş yakılması için sadece ilçeye 10 kilometre mesafede bulunan Tekke Dağı Tabiat Parkı'nın saat 20.00'ye kadar izinli olduğu belirtildi.

Komisyon ayrıca, ormanlık alanlara yakın yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda yangına sebebiyet vermemesi için havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddeler için izin verilmeyeceğini açıkladı.

Açıklanan kurallara uymayanlara adli ve idari işlem yapılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA