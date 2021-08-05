Son dakika haber... Beypazarı Belediyesi, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı

Son dakika habere göre Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, nem oranının giderek düştüğünü belirterek, ormanlık alanlarda, mesire yerleri ve tabiat parklarında ateş yakılmamasını istedi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, nem oranının giderek düştüğünü belirterek, ormanlık alanlarda, mesire yerleri ve tabiat parklarında ateş yakılmamasını istedi.

Beypazarı Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin akciğerleri konumundaki ormanların her zaman yeşil kalması için ormanlık alanlar, milli parklar, tabiat parkları ve mesire alanlarında ateş yakılmaması, mangal, semaver ve benzerlerinin kullanılmaması, doğaya çöp ve izmarit atılmaması, tarlalarda anız yakılmaması, etkinliklerde havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da ormanların her daim yeşil kalmasını için bu uygulamayı başlattıklarını kaydetti.

Ormanlık alanlarda, mesire yerlerinde, tabiat parklarında ateş yakılmamasını istediklerini bildiren Kaplan, "Giderek nem oranı düşüyor. Bu nedenle en ufak bir kıvılcımdan yangın çıkma olasılığı çok yüksek. Bunun için bahse konu alanlar içinde, yukarıda belirtilen durumların yapılmaması en doğru olanıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak