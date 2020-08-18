Son dakika haber: BEYOĞLU'NDA SİLAHLI YARALAMA Son dakika gündem haberi... Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHABeyoğlu Haliç Metro Köprüsü altında iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü altında iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Yanındaki silahla ateş açarak bir kişiyi yaralayıp silahını yere atan şüpheli kayıplara karıştı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Karaköy sahili Haliç Metro İstasyonu altında saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki silahı çeken saldırgan, bir kişiyi sağ baldırından vurarak kaçtı. Yanındaki arkadaşıyla kaçan saldırgan silahını da yeşillik alana attı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA