Son dakika haber: Beyoğlu'nda silahlı kavga (3)
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Son dakika haber: Beyoğlu'nda silahlı kavga (3)

Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Beyoğlu'nda dünür oldukları belirlenen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, yaralanan cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda dünür oldukları belirlenen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, yaralanan cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Örnektepe Mahallesi Kanarya Sokak'ta dünür olan iki akraba grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada silahla bacağından yaralanan şüphelinin tabancayla ateş ederek 3 kişiyi öldürdüğü belirlendi.

Bacağından yaralanan şüpheli olay yerinde yakalandı. Şüpheli, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haber: Beyoğlu'nda silahlı kavga (3)
Son dakika haber: Beyoğlu'nda silahlı kavga (3)
Son dakika haber: Beyoğlu'nda silahlı kavga (3)
Son dakika haber: Beyoğlu'nda silahlı kavga (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
Ordu'da silahlı kavgada aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Ordu'da silahlı kavgada aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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