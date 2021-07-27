Son dakika haber: Beyoğlu'nda silahlı kavga (3)

Son dakika gündem haberi: Beyoğlu'nda dünür oldukları belirlenen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, yaralanan cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda dünür oldukları belirlenen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, yaralanan cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Örnektepe Mahallesi Kanarya Sokak'ta dünür olan iki akraba grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada silahla bacağından yaralanan şüphelinin tabancayla ateş ederek 3 kişiyi öldürdüğü belirlendi.

Bacağından yaralanan şüpheli olay yerinde yakalandı. Şüpheli, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın